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17:00, 5 мая 2025Интернет и СМИ

Гарик Харламов рассказал о чуть не утонувшем из-за фокуса Гудини Тимуре Батрутдинове

Комик Харламов заявил, что Тимур Батрутдинов чуть не утонул во время фокуса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Кадр: страница «Кстати» во «ВКонтакте»

Популярный комик Гарик Харламов поделился историей о том, как его друг и коллега юморист Тимур Батрутдинов чуть не утонул во время исполнения фокуса. Об этом он рассказал в шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.

По словам Харламова, когда Тимур Батрутдинов принимал участие в проекте «Цирк со звездами», он согласился выполнить фокус, который лично организовал внук иллюзиониста Гарри Гудини. По задумке фокусника, Батрутдинова должны были обмотать цепями и опустить вниз головой в колбу с водой на глазах у изумленной публики. После этого Батрутдинов должен был выйти с другой стороны полностью невредимым, однако в процессе возникли сложности.

«Надевают все эти штуки под пафосную музыку, переворачивают и начинают его опускать. И все мы видим, что, как только его голова опускается в воду, выходит очень много пузырей. Он начинает сильно бултыхаться, синеть. (...) В какой-то момент он что-то нажимает, открывается какая-то дверь, все это выливается, Гудини выбегает, начинает орать на него», — со смехом вспомнил Харламов.

Позднее Батрутдинов рассказал, что он от испуга выпустил весь воздух, потому что вода оказалась ледяной, а не теплой.

Ранее Харламов раскрыл самое нежелательное имя для дочери. По его словам, он никогда бы не назвал свою дочь Ульяной из-за инициалов ребенка.

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