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15:12, 5 мая 2025Россия

Глава Дагестана обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале

Глава Дагестана Меликов призвал к осторожности после перестрелки в Махачкале
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале и призвал жителей и гостей столицы региона к осторожности. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

Также Меликов попросил махачкалинцев не распространять кадры перестрелки.

«Прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности. (...) Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации», — написал в блоге глава Дагестана.

О перестрелке в Махачкале стало известно в понедельник, 5 мая. По предварительной информации, несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским после призыва остановиться для проверки документов.

Позже Меликов раскрыл подробности нападения на сотрудников полиции.

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