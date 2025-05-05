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09:39, 5 мая 2025Спорт

Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Медведев выпал из топ-10 рейтинга ATP и вернул себе статус первой ракетки России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выпал из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список опубликован на сайте организации.

Медведев переместился с 10-й на 11-ю строчку. Это позволило ему вернуть себе статус первой ракетки России.

Россиянин Андрей Рублев, ранее несколько недель являвшийся первой ракеткой страны, потерял девять мест в рейтинге. Теперь он располагается на 17‑й позиции.

Российские теннисисты впервые с 2019 года покинули топ-10 рейтинга ATP. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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