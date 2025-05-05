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13:17, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине назвали курскую операцию успешной

Главком ВСУ Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Курская операция достигла большинства поставленных целей. Об успешности боевых действий сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Операция, которая продолжается уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей», — заявил он.

По словам Сырского, операция в Курской области якобы остановила наступательную операцию Вооруженных сил (ВС) России в Сумской и Харьковской областях. Публикацию он закончил фразой: «Да, мы победим!».

Утром 5 мая стало известно о новом наступлении ВСУ на Курскую область. Украинские военные подорвали мост в районе населенного пункта Званное, малые группы пытались проникнуть в село.

26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.

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