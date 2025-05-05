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10:17, 5 мая 2025Наука и техника

На Западе отметили российские гироскутеры-камикадзе

Forbes: В России стали превращать гироскутеры в дроны-камикадзе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vasyliuk / Shutterstock / Fotodom

В России стали превращать гироскутеры в дроны-камикадзе. Об этом пишет западное издание Forbes.

В публикации обратили внимание на распространившийся в сети ролик с устройством из пары гироскутеров и противотанковой мины, которое российские бойцы использовали для уничтожения украинских укреплений.

Издание отметило большую устойчивость подобных самодельных дронов-камикадзе и их низкую стоимость. «Дроны на основе гироскутеров могут передвигаться по пересеченной местности на передовой быстрее, чем другие наземные дроны», — говорится в публикации.

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В апреле издание Defense News сообщило, что Военно-морские силы Франции испытали морской дрон-камикадзе.

В том же месяце президент России Владимир Путин призвал интегрировать дроны различных типов в единый разведывательно-ударный контур.

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