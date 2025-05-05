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04:33, 5 мая 2025Наука и техника

Обнаружен фактор пищевых расстройств

JEADV: Акне может повышать вероятность развития расстройств пищевого поведения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Акне у взрослых может быть связано с повышенной вероятностью развития расстройств пищевого поведения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Анализ данных более 7300 пациентов с акне показал, что риск пищевых расстройств у них был в 2,4 раза выше по сравнению с людьми без акне. Даже после учета других факторов — таких как депрессия или нарушения восприятия тела — вероятность сохранялась на повышенном уровне, увеличиваясь на 65 процентов.

Авторы предполагают, что акне может усиливать психологическую уязвимость, особенно у людей с уже существующими проблемами с самооценкой и восприятием внешности. В таких случаях кожные проявления становятся дополнительным стрессовым фактором, который может привести к искаженному восприятию собственного тела и стремлению строго контролировать питание — вплоть до чрезмерных ограничений в еде или отказа от приемов пищи.

Исследователи рекомендуют врачам дерматологического профиля обращать внимание не только на состояние кожи, но и на возможные признаки расстройств пищевого поведения.

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