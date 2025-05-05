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10:43, 5 мая 2025Спорт

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

Определились все пары четвертьфиналистов Кубка Стэнли 2025 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года. Турнирная сетка опубликована на сайте лиги.

«Вашингтон Кэпиталс» сыграет против «Каролины Харрикейнс», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Эдмонтон Ойлерс». Пару «Торонто Мэйпл Лифс» составит «Флорида Пантерс», а «Виннипег Джетс» поборется за выход в полуфинал с «Даллас Старс».

Четвертьфинальные серии стартуют в ночь на вторник, 5 мая. Первым станет матч между «Торонто» и «Флоридой».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида». В борьбе за трофей команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.

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