Россияне отказались верить заявлениям властей об инфляции

ЦБ обнаружил недоверие россиян к официальной информации по поводу инфляции

Информация об официальном уровне инфляции и заявления властей по ее снижению почти не влияют на поведение россиян и их ожидания по поводу роста цен. К такому выводу пришли эксперты департамента исследований и прогнозирования Банка России, о результатах эксперимента сообщается на сайте ЦБ. При этом в статье подчеркивается, что представленные выводы не являются официальной позицией регулятора.

Для своей работы авторы случайным образом разделили респондентов на группы и предоставили им разные сведения, чтобы понять, что именно те считают значимым в указанном контексте.

Единственным, что действительно повлияло на оценку, стала новость о значительном росте денежной массы. Узнав об увеличении объема денег, люди начинали ожидать ускорения роста цен.

При этом, в отличие от других стран, информацию о прошлой и текущей инфляции, инфляционных ожиданиях, официальной цели по ней Центробанка и его успехах в удержании роста цен респонденты фактически игнорировали. Как указывают авторы работы, такие результаты могут означать, что россияне отказываются верить информации по инфляции.

Еще одной причиной такого поведения может стать недостаточно качественное информирование населения, а также нехватка конкретных действий, которые могли бы убедить людей в способности Центробанка и правительства держать цены под контролем. Авторы работы рекомендовали регулятору сменить тактику коммуникации и вместо простых сообщений об инфляционных целях и успехах вовлекать граждан в понимание своих действий и делать акцент на понятных решениях.

В качестве интересного момента сотрудники ЦБ выделили тот факт, что сведения о росте денежной массы заставили ожидать большего роста цен даже людей с низким уровнем финансовой грамотности. Они предположили, что либо респонденты путают количество денег в экономике непосредственно с инфляцией, либо информация о росте объема денег, что воспринимается как включение «печатного станка», остается наиболее понятным для них нарративом.

Также они признали, что респонденты не реагируют на данные об инфляции за прошлые годы, что может говорить о недоверии к статистике, поскольку «субъективно не наблюдают низкой инфляции».

Ранее сообщалось, что так называемая «инфляция для бедных» (рассчитывается по росту цен на товары и услуги из корзины для малообеспеченных слоев населения) в марте оказалась выше общей в 1,7 раза, при этом разрыв продолжает увеличиваться.