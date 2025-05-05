Заседание СБ ООН из-за Индии и Пакистана пройдет 5 мая

Заседание СБ ООН из-за напряженности между Индией и Пакистаном пройдет 5 мая

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном пройдет 5 мая, пишет ТАСС со ссылкой на миссию Пакистана.

Отмечается, что встреча будет организована в формате закрытых консультаций.

«Пакистан официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций в СБ ООН», — говорится в сообщении. Постпред Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад выступит с заявлением после заседания.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией.

Индия закрыла воздушное пространство для пакистанских самолетов.