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15:40, 5 мая 2025Экономика

Россия нарастила поставки сладкого продукта в Китай

«Агроэкспорт»: Россия увеличила поставки сладкого печенья в Китай в 1,9 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первом квартале этого года поставки российского сладкого печенья в Китай выросли в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,4 тысячи тонн. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства России.

Стоимость экспорта составила 2,7 миллиона долларов, что в 2,4 раза выше, чем годом ранее. Больше России в Китай печенья поставила только Индонезия — 3,4 тысячи тонн.

Тройку лидеров замыкает Италия, у которой одна тысяча тонн. Всего за три месяца Китай импортировал 11,3 тысячи тонн сладкого печенья.

Ранее сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года также увеличил импорт из России куриных лапок (считается в Китае деликатесом) на 40 процентов в натуральном и на 31 процент в стоимостном выражении.

Также в начале года стало известно, что поставки российской сельди за рубеж выросли сразу в шесть раз, а основным ее покупателей стал Китай, на который приходится почти половина экспорта.

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