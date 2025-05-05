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05:32, 5 мая 2025Мир

Посол заявил о российском предупреждении Японии из-за Украины

Посол Ноздрев: РФ предупредила Японию о последствиях поддержки Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Issei Kato / Reuters

Россия следит за тем, как Япония оказывает поддержку Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Николай Ноздрев.

«Последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия осуждает присоединение Японии к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины и потенциальную передачу Киеву разведданных с японских спутников, которую в самой стране опровергали.

В апреле министр обороны Гэн Накатани заявил, что Япония присоединится к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок Вооруженным силам Украины а также подготовкой украинских военных. Форму участия Токио в миссии военного блока власти страны обещали утвердить позже.

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