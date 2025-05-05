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15:08, 5 мая 2025Экономика

Потери Ирана из-за взрыва в порту оценили

Замминистра Садр: Убытки Ирана из-за взрыва в Шахид-Раджаи составили $3-5 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Убытки Ирана из-за взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля, составили порядка трех-пяти миллиардов долларов. Потери оценил замминистра телекоммуникационных и информационных технологий Ирана Мохаммад-Мохсен Садр, его слова приводит РИА Новости.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошел на складе с химикатами. Его причиной стало возгорание одного из резервуаров с топливом. Взрыв спровоцировал сильный пожар, в котором не выжили около 70 человек, еще 1,2 тысячи пострадали.

«Мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббаса. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля», — отметил Shot.

Власти Ирана задержали двух человек, подозреваемых в причастности к взрывам в порту Бендер-Аббаса, 4 мая. В качестве причины взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи называли халатность и нарушение правил безопасности.

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