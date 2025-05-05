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12:03, 5 мая 2025Россия

Появились подробности об отражающих попытку вторжения ВСУ российских подразделениях

Военкор Сладков: Атаку ВСУ в Курской области отражают пограничники и десантники
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области отражают два вида подразделений — пограничники и десантники. Подробности об отражающих попытку вторжения силах появились в публикации российского военного корреспондента Александра Сладкова в Telegram.

Как рассказал журналист, российским войскам уже удалось отбросить пытавшиеся наступать подразделения ВСУ.

«Захотели опять к нам прийти (...). На этот момент, по моим данным, противник отброшен. Воюют пограничники и десантура. Спасибо вам, мужики!» — написал в блоге военкор.

Как сообщалось ранее 5 мая, украинские военные пытались отрезать курский поселок Теткино, атакуя с двух направлений. Машины разминирования ВСУ проделали бреши в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом.

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