В Германии отреагировали на критику Рубио по поводу АдГ

МИД Германии: Мы отвергаем заявления Рубио по поводу АдГ, они лишены основы

Правительство Германии отвергает резкую критику госсекретаря США Марко Рубио по поводу признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, передает Deutsche Welle.

«Мы решительно отвергаем заявления, сделанные госсекретарем США. И я могу еще раз заявить здесь, что содержащиеся в нем инсинуации лишены реальной основы», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Федеральное ведомство по охране конституции действует независимо и не подвергалось политическому давлению при вынесении оценки.

Ранее Рубио обвинил Германию в маскировке тирании под демократию. «Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия — это замаскированная тирания», — написал он.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества»