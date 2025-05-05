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11:20, 5 мая 2025Силовые структуры

Приговор московскому педиатру за фейки о ВС России оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор педиатру Буяновой, осужденной за фейки о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил в силе приговор педиатру Надежде Буяновой, осужденной на 5,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Мосгорсуд признал приговор Тушинского суда Москвы законным и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Педиатр Буянова была осуждена 12 ноября 2024 года. По версии следствия, будучи врачом в московской клинике, она на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции, а также, узнав, что мальчику не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться. Педиатр вину не признала.

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