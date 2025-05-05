Путин и Моди обсудили теракт на границе Индии

МИД Индии: Путин в разговоре с Моди осудил теракт в Пахалгаме

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди осудил теракт в городе Пахалгам на территории Джамму и Кашмир на севере страны. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал в социальной сети Х.

«Президент Путин позвонил премьеру Моди и выразил свои глубочайшие соболезнования и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Российский лидер подчеркнул, что все причастные к этому отвратительному нападению, а также их сторонники должны понести полную ответственность за содеянное», — отметил дипломат.

Джайсвал добавил, что Путин и Моди в ходе беседы также подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению российско-индийских отношений, «носящих характер особо привилегированного стратегического партнерства».

22 апреля в Индии произошел крупнейший за последние годы теракт — число жертв составило 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.