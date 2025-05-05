Путин заявил о втором месте экономики Москвы вслед за Нью-Йорком

Путин: Экономика Москвы уступает среди мегаполисов только Нью-Йорку

Экономика Москвы по паритету покупательной способности занимает среди мировых мегаполисов второе место, расположившись в списке вслед за Нью-Йорком. Об этом на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент их беседы цитирует ТАСС.

По словам главы государства, разница между показателями Москвы и американского миллионника «не очень большая», а в достигнутых результатах «есть основа решения в том числе социальных вопросов».

«Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики», — констатировал российский президент.

На этой же встрече Собянин рассказал, что московская экономика выросла за год на 5,5 процента, а за последние шесть лет — на четверть, показывая стабильную положительную динамику несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, последствиями санкций Запада.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил о положении дел времен рубежа веков, при котором бюджет РФ был чуть больше нью-йоркского, уточнив, что страна с тех пор вошла в число мировых лидеров по объему ВВП.