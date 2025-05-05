Собянин рассказал о темпах роста экономики Москвы

Собянин: За шесть лет экономика Москвы выросла на четверть

Экономика российской столицы выросла за год на 5,5 процента, а за последние шесть лет темпы ее увеличения составили четверть, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент их беседы опубликовало РИА Новости.

По словам Собянина, рост стабильно происходил и во время пандемии, и в условиях введенных Западом санкций. «Это такая неплохая динамика, причем каждый год в плюс идем», - сказал Собянин. «Хорошая», — отметил глава государства.

Ранее Путин обсудил с Собяниным средний уровень зарплаты в российской столице. По словам мэра, показатель составляет около 160 тысяч рублей.

До этого в московском департаменте труда и социальной защиты населения также рассказали о том, что в городе осталось крайне мало людей, официально признанных безработными, и этот статус в мегаполисе «больше никому не нужен».