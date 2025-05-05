Швеция и Британия примут участие в учениях в Финляндии

Швеция и Великобритания примут участие в учениях в финской Лапландии

Швеция и Великобритания примут участие в учениях в финской Лапландии по стрельбе Northern Strike 125 и боевых учениях Northern Star 25. Об этом сообщают сухопутные силы Вооруженных сил (ВС) Финляндии.

Отмечается, что учения с участием бригады Кайнуу будут проводиться с 12 по 31 мая на полигоне Роваярви. Всего в них будут задействованы около 6,5 тысячи человек, из которых 900 будут из Швеции и 350 из Великобритании.

«Целью учений является отработка навыков планирования и проведения многонациональной наземной операции в северном оперативном районе, а также отработка совместного использования альянсом огневых средств», — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Песков подчеркнул, что у России «не было и нет» никаких проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.