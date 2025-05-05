Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 5 мая 2025Бывший СССР

Карл III приветствовал бойцов ВСУ военным салютом

Военные ВСУ приняли участие в параде в Лондоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в параде в столице ВеликобританииЛондоне. Об этом пишет портал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в Лондоне стартовали четырехдневные торжества к юбилею победы над Третьим рейхом во Второй мировой войне. После торжественной части состоялся военный парад, где приняли участие военные ВСУ. Они на данный момент проходят обучение в Лондоне.

Уточняется также, что военных ВСУ приветствовали аплодисментами во время прохождения мимо королевской ложи. Король Великобритании Карл III поздравил украинских военных военным салютом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на украинских военных в торжествах в Лондоне. «Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — заявила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

    Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

    iPhone лишатся экранного выреза

    Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

    Названы причины резкого падения российского фондового рынка

    Диетолог назвала снижающий риск рака орех

    Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

    Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

    Роднина оценила физическую форму Путина

    Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости