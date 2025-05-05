Военные ВСУ приняли участие в параде в Лондоне

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в параде в столице Великобритании — Лондоне. Об этом пишет портал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в Лондоне стартовали четырехдневные торжества к юбилею победы над Третьим рейхом во Второй мировой войне. После торжественной части состоялся военный парад, где приняли участие военные ВСУ. Они на данный момент проходят обучение в Лондоне.

Уточняется также, что военных ВСУ приветствовали аплодисментами во время прохождения мимо королевской ложи. Король Великобритании Карл III поздравил украинских военных военным салютом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на украинских военных в торжествах в Лондоне. «Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — заявила дипломат.