Стало известно о боях российских десантников с ВСУ на курской границе

«РВ»: Бойцы ВДВ отражают наступление ВСУ на Теткино в Курской области

Бойцы ВДВ отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Теткино в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Известно, что в боях с украинскими войсками принимают участие десантники группировки войск «Север». Военнослужащим удалось уничтожить машины разграждения и другую технику противника.

Ранее 5 мая стало известно, что украинские военные пытались отрезать курский поселок Теткино, атакуя с двух направлений. Машины разминирования ВСУ проделали бреши в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом.

Помимо этого, ВСУ предприняли попытку атаки в сторону поселка Новый Путь Глушковского района. По данным военкоров, машины разминирования пытаются подготовить путь для украинской бронетехники с десантом.