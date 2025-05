Телеведущий забыл имя бывшей коллеги во время интервью

The Sun: Телеведущий Тим Лавджой на интервью забыл имя бывшей коллеги

Ведущий шоу «Воскресный бранч» (Sunday Brunch) Тим Лавджой забыл имя гостьи, а также бывшей коллеги, телеведущей и актрисы Келли Ширли, во время интервью с ней. На это обратило внимание издание The Sun.

Во время представления гостьи Лавджой ошибся в фамилии Ширли, представив ее как Келли Кей, однако та не стала его поправлять. Затем он спросил, работала ли Ширли на ток-шоу «Что-то на выходные» (Something For The Weekend) на телеканале «Би-би-си». Она ответила утвердительно и подчеркнула, что они вели эту программу вместе.

Лавджой удивился словам Ширли, а затем попытался исправить неловкую ситуацию и сказал, что Ширли часто появлялась в другом телешоу. «По крайней мере, ты это помнишь, Тим», — пошутил над забывчивостью Лавджоя его соведущий Саймон Риммер.

Ранее австралийский телеведущий Питер Овертон перепутал Австрию с Австралией в прямом эфире. Он извинился перед зрителями за свою оговорку.