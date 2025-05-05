В Совфеде ответили на слова Трампа о желании России воевать за всю Украину

Сенатор Климов: В России никогда не шла речь о захвате другого государства

Власти России никогда не делали заявлений насчет захвата какого бы то ни было государства и не предпринимали соответствующих действий, у них другие цели и задачи, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он ответил на слова президента США Дональда Трампа о желании России воевать за всю Украину.

Ранее американский лидер заявил об этом в интервью NBC News. По его словам, «Россия хочет всю Украину», и если бы он не вмешался, она бы воевала сейчас за всю территорию соседней страны.

Трампу хочется преподнести то, что сейчас делается его администрацией на Украине, как свою безусловную победу, полагает Климов. Для этого американский президент объясняет своей публике, что Россия якобы собиралась захватить всю Украину, чего он не дает сделать, добавил он.

И в этом, собственно говоря, и есть победа его плана. Понимаете, он это не нам с вами рассказывает, он это рассказывает своим оппонентам внутри США и внутри пресловутого коллективного Запада. Я лично так к этому отношусь и предлагаю всем к этому так относиться, потому что мир же сложнее, чем дважды два четыре. Там не арифметика, там геополитика Андрей Климов сенатор

Россия с 2014 года говорила об обеспечении безопасности, ни о чьих захватах никогда речи не шло, подчеркнул сенатор и предложил разделять внутриполитическую дискуссию в США от реальных действий той или иной администрации.

«Действительно [экс-президент США Джо] Байден развязал войну против России, несмотря на все наши предупреждения, а Трамп собирается из этой войны выскочить — вот что происходит», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп заявил, что Россия не станет пытаться «захватывать всю Украину», так как российский лидер Владимир Путин уважает его. Глава Белого дома добавил, что верит в желание Путина как можно скорее урегулировать украинский кризис мирным путем.