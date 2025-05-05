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09:02, 5 мая 2025Путешествия

В аэропорту на севере России ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Надыма ввели временные ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе на севере России ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы с 10:00 по местному времени (10:00 мск).

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

В ночь на 5 мая план «Ковер» также вводили в двух аэропортах Архангельска — Талаги и Васьково. Они уже восстановили штатную работу.

Кроме того, накануне прием и выпуск рейсов прерывали московский Внуково и авиагавань Петрозаводска.

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