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11:07, 5 мая 2025Россия

В Госдуме отреагировали на опубликованное Зеленским изображение с горящим Кремлем

Депутат ГД Ивлев назвал психозом опубликованное Зеленским фото с горящим Кремлем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Госдумы (ГД) от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал психозом опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским изображение с горящим Кремлем, передает РИА Новости.

«Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — заявил Ивлев.

По словам парламентария, после того как Зеленский отверг перемирие ко Дню Победы, он намекал на возможный удар Вооруженных сил Украины по параду Победы в Москве. «Опубликованное фото горящего Кремля в стиле компьютерной игры Minecraft в очередной раз доказывает, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось ничего святого», — заключил Ивлев.

Ранее в кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об этом одним словом: «психбольница».

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