В Госдуме рассказали о вынужденных отмечать 9 Мая за закрытыми дверями украинцах

Водолацкий: Многие украинцы будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС рассказал, что многие украинцы будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями из-за негативного отношения властей к празднику.

По его словам, на Украине сформирована атмосфера страха, поэтому немногие решатся выйти с цветами к памятникам на День Победы. Однако семей, где деды и прадеды воевали в годы Великой Отечественной войны, в республике около 80 процентов, поэтому отмечать этот день люди будут.

«Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем, каждый боится за свою жизнь», — заявил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла его слова прямой угрозой.