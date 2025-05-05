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13:08, 5 мая 2025Мир

В Кремле рассказали о страхе европейцев

Песков: Проявления неонацизма в Европе существенные, европейцы боятся этого
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Проявления неонацизма в Европе на сегодняшний день достаточно существенные, и сами европейцы это видят и боятся этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«К сожалению, проявления неонацизма в Европе на сегодня достаточно существенные, сами европейцы это видят и понимают. И многие из них этого боятся совершенно справедливо. Борьба с любыми проявлениями неонацизма должна быть не разовым и точечным событием, а постоянной работой на всех уровнях общества», — отметил представитель Кремля.

Также Песков усомнился в том, что проведение «альтернативных торжеств» по случаю 9 Мая в Киеве может стать переломным моментом в борьбе с неонацизмом в Европейском союзе.

29 апреля журнал Politico с ссылкой на источники сообщил, что европейские лидеры не приедут в Киев 9 мая, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, поскольку у них уже есть другие планы. При этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил, что представители Европы отказались от визита, потому что опасаются реакции главы Белого дома Дональда Трампа.

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