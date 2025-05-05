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14:49, 5 мая 2025Россия

Высказывание Путина о преемнике проанализировали

Политолог Сипров: Говоря о преемнике, Путин играет в тонкую игру
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

В ходе большого интервью с журналистом Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин затронул тему будущего преемника. Его высказывание в беседе с «Царьградом» проанализировал политолог Вадим Сипров.

Эксперт напомнил, что политик перечислил главные пункты для выбора будущего преемника — тот должен будет пользоваться доверием у россиян, а также лучше всего, если кандидатов будет сразу несколько, что создаст здоровую конкуренцию.

Сипров призвал заметить, что Путин сыграл в тонкую игру. Говоря о передаче власти, политик тем не менее не назвал ни одного конкретного имени.

«Не назвал и каких-либо особых признаков, которыми должен обладать тот, кто займет его место. Есть люди, которые придерживаются принципа о неизбежности так называемого транзита власти, таких было много и среди чиновников, и среди политологов, и среди политтехнологов. Так вот, вся эта почтеннейшая публика осталась с носом», — прокомментировал высказывание главы государства политолог.

Он добавил, что в данный момент Путин полон сил и не собирается уходить из политики. Эксперт не исключил, что вопрос преемничества будет вновь поднят лишь к концу президентского срока политика.

Ранее сообщалось о том, что рядом с резиденцией Владимира Путина задержали американку. Ею оказалась 30-летняя жительница Техаса Алекса Рей, которая не смогла ответить на вопрос о причине своего нахождения в Ново-Огарево.

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