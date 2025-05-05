Захарова ответила на предложение уничтожить ее, Симоньян и Путина с помощью ИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предложение украинского политолога Тараса Березовца использовать искусственный интеллект для «уничтожения» ее, главного редактора RT Маргариты Симоньян и президента России Владимира Путина. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала дипломат.

Ранее Захарова высказалась о параде в честь 80-летия Победы в Лондоне с участием Вооруженных сил Украины. По ее словам, отчаяние Запада связано с тем, что Евросоюзу не удалось нанести России стратегическое поражение.

До этого Захарова заявила о неонацизме на Украине после того, как глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал картинку с горящим Кремлем. «Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира», — добавила она.