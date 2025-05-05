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18:29, 5 мая 2025Бывший СССР

Зеленского нашли в окружении украинских уборщиц в Чехии

Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в парламенте Чехии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал фото с украинскими уборщицами в парламенте Чехии. Фотографию опубликовал чешский фотограф Даниэль Моравец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Очень впечатлен. У меня была возможность сфотографировать наших украинских уборщиц с президентом», — написал он.

5 мая Зеленский встретился со спикером Палаты депутатов Чехии. Главными темами их диалога стали поддержка Украины и ее членство в Европейском союзе (ЕС).

Также лидер Украины выступил на пресс-конференции совместно с премьер-министром Чехии Петром Фиалом. Он призвал усилить санкционное давление на Россию.

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