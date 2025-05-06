Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Трактор
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
8 мая
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
10:50, 6 мая 2025Спорт

Бывший иностранный тренер «Спартака» заявил о готовности снова работать в России

Ранее тренировавший «Спартак» Абаскаль заявил, что готов снова работать в РПЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о готовности снова работать в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге», — отметил Абаскаль.

36-летний Абаскаль был главным тренером московского «Спартака» с 2022 по 2024 годы. Под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2022/2023.

Ранее Абаскаль рассказывал о сумме, которую он ежемесячно тратил, проживая в Москве. «У меня выходило где-то три-четыре тысячи евро», — заявлял испанец. Он также отмечал, что часто питался на клубной базе, что сокращало его расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    В Киргизии рассказали о встрече Жапарова с Путиным

    Обрушились цены на один из экспортных товаров России

    В России посоветовали желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам молиться

    В ДНР приговорили ветерана армии США из Техаса отправившегося на помощь ВСУ

    Названы лучшие серийные танки в мире

    Российская школьница жестоко избила сверстницу возле кафе ночью и попала на видео

    Жители США и Западной Европы сочли возможной третью мировую в ближайшие годы

    Диетолог раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов

    Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости