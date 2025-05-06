Бывший иностранный тренер «Спартака» заявил о готовности снова работать в России

Ранее тренировавший «Спартак» Абаскаль заявил, что готов снова работать в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о готовности снова работать в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге», — отметил Абаскаль.

36-летний Абаскаль был главным тренером московского «Спартака» с 2022 по 2024 годы. Под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2022/2023.

Ранее Абаскаль рассказывал о сумме, которую он ежемесячно тратил, проживая в Москве. «У меня выходило где-то три-четыре тысячи евро», — заявлял испанец. Он также отмечал, что часто питался на клубной базе, что сокращало его расходы.