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20:25, 6 мая 2025Бывший СССР

Бывший замглавы офиса Зеленского вышел из СИЗО за миллионы гривен

Бывший замглавы офиса Зеленского Смирнов вышел из СИЗО за 18 миллионов гривен
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Бывший заместитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов был освобожден из следственного изолятора (СИЗО) под залог. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Андрей Смирнов вышел из СИЗО — за него уже внесли залог в 18 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), назначенный судом вчера», — говорится в публикации.

С 2019-го по 2024 год Смирнов был заместитель главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Весной 2024 года его заподозрили в незаконном обогащении на почти 14 миллионов гривен (около 27,5 миллиона рублей).

Позднее он также стал фигурантом по делу об отмывании денег. По версии следствия, Смирнов использовал для этого подставную фирму, занимающуюся строительством домов в Одесской области.

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