Бывший замглавы офиса Зеленского вышел из СИЗО за миллионы гривен

Бывший замглавы офиса Зеленского Смирнов вышел из СИЗО за 18 миллионов гривен

Бывший заместитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов был освобожден из следственного изолятора (СИЗО) под залог. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Андрей Смирнов вышел из СИЗО — за него уже внесли залог в 18 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), назначенный судом вчера», — говорится в публикации.

С 2019-го по 2024 год Смирнов был заместитель главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Весной 2024 года его заподозрили в незаконном обогащении на почти 14 миллионов гривен (около 27,5 миллиона рублей).

Позднее он также стал фигурантом по делу об отмывании денег. По версии следствия, Смирнов использовал для этого подставную фирму, занимающуюся строительством домов в Одесской области.