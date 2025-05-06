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19:06, 6 мая 2025Путешествия

Экс-участница «Дома-2» обвинила российскую авиакомпанию в вымогательстве

Экс-участница «Дома-2» Устиненко обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве
Алина Черненко

Фото: @aliana1001

Блогерша и экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка пожаловалась на сотрудников российского перевозчика, которые якобы специально рассадили ее с двухлетней дочерью на рейсе из Сочи в Москву, чтобы заставить выкупить конкретное место.

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Устиненко рассказала, что кресло рядом с ее ребенком было свободным, и она его заняла. По словам блогерши, из-за этого бортпроводники в течение всего полета требовали, чтобы она пересела на свое место, а после посадки вызвали на борт полицию. Однако когда стражи правопорядка поднялись в салон, они встали на ее сторону, добавила экс-участница популярного телешоу.

В 2023 году в России внесли изменения в правила перелетов пассажиров с малолетними детьми. Генпрокуратура запретила авиакомпаниям рассаживать их с родителями.

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