Известная актриса показала результат похудения на 45 килограммов

Американская актриса Крисси Метц вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Известная американская актриса Крисси Метц вышла в свет и показала результат похудения на 45 килограммов. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезды.

44-летняя знаменитость посетила мероприятие журнала Variety «Сила женщин» в мини-платье пастельных тонов с укороченными рукавами и рюшами. Помимо этого, артистка надела белые сапоги и украшения в виде ожерелья, колец и браслетов.

Известно, что Метц сбросила вес на 100 фунтов (45,3 килограмма). В интервью Daily Mail она призналась, что поддерживает форму с помощью силовых тренировок. «Мне всегда нравились силовые тренировки. Мне всегда нравилось поднимать тяжести — например, я не хочу бегать, пока за мной не гонятся. Я хочу стареть как можно лучше и хочу быть сильной», — заявила актриса.

В апреле в сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения. Звезду фильма «Одинокая белая женщина» запечатлели возле ее дома в Лос-Анджелесе вместе с мужем.

