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17:23, 6 мая 2025Ценности

Николь Кидман появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем

Актриса Николь Кидман появилась на Met Gala с экстремально короткой стрижкой
Екатерина Ештокина

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Австралийская и американская актриса Николь Кидман появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры публикует People.

57-летняя звезда предстала перед публикой в черном платье Balenciaga Haute Couture с заниженной талией. При этом она продемонстрировала экстремально короткую стрижку.

«Вдохновением послужили короткие волосы, которые подчеркивали сущность дендизма Николь Кидман. Я хотел отдать дань уважения денди и их индивидуальности, элегантности и уверенности, где каждая деталь подобрана под этого уникального человека» — высказался парикмахер Кидман Адир Абергель.

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7 мая 2019

Очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»), завершился. Его темой был дендизм. Гости выставки старались показать стиль темнокожих мужчин в начале XVIII века.

Ранее в мае 58-летняя Холли Берри посетила Met Gala в откровенном наряде. Звезда вышла на публику в черном платье со шлейфом, разработанным американским модельером ЛаКуаном Смитом.

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