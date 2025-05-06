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15:38, 6 мая 2025Россия

Опубликовано первое видео с возвращенными из украинского плена российскими бойцами

Опубликовано первое видео с бойцами ВС РФ после масштабного обмена с Украиной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Опубликовано первое видео с бойцами Вооруженных сил Российской Федерации после масштабного обмена с Украиной. Кадры разместил телеканал «Звезда» в Telegram.

На записи десятки военнослужащих производят погрузку в специально выделенные для их перевозки автобусы. Все они одеты в форму Российской армии. Уже занявшие свое места бойцы хлопают в ладоши, смотря в камеру. На их лицах — улыбки.

Об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле «205 на 205» стало известно ранее 6 мая. Сообщалось, что сейчас освобожденные российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставлена возможность связаться с родственниками.

Москва и Киев продолжают поддерживать гуманитарные контакты на фоне боевых действий в зоне спецоперации. В ходе предыдущего обмена, который состоялся в середине апреля, домой вернулись 246 российских солдат — такое же число бойцов было передано Украине.

ЖЗЛ
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