Пассажир сел на место бортпроводника в самолете и спровоцировал скандал в авиакомпании

NYP: Около 60 израильтян подали в суд на United Airlines из-за дискриминации

Пассажир из Израиля во время полета сел на место бортпроводника и спровоцировал скандал в авиакомпании United Airlines. Подробностями истории поделился таблоид New York Post (NYP).

По данным издания, около 60 путешественников-израильтян подали в суд на американского перевозчика и обвинили его в дискриминации. Они утверждают, что в апреле 2023 года самолет, летевший из Ньюарка в Тель-Авив, вернули в аэропорт вылета после нескольких часов полета «без уважительной причины». По их словам, это произошло после того, как один из их попутчиков недолго посидел на месте бортпроводника, ожидая очереди в туалет.

Авторы иска также отметили, что экипаж «действовал предвзято» по отношению к пассажирам, многие из которых летели на родину, чтобы отметить Йом ха-Зикарон — национальный день памяти в Израиле. Они пожаловались на то, что после возвращения в США перевозчик не помог им забронировать новые билеты. Более того, когда один из пассажиров обратился за помощью к бортпроводнику, тот якобы ответил ему: «Идите попросите своих».

Представители United Airlines, в свою очередь, заявили, что они считают претензии истцов необоснованными.

«Самолет вернулся в Ньюарк из-за пассажира, который представлял угрозу. Наш экипаж поставил безопасность на первое место и проявил профессионализм в решении этого вопроса. Мы будем решительно защищаться от этих ложных обвинений», — добавили в авиакомпании.

Ранее пассажирка другой американской авиакомпании, Delta Airlines, обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания по поводу билета. По словам туристки, та не поверила, что темнокожая женщина могла приобрести место в зоне повышенного комфорта.

