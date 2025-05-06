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09:55, 6 мая 2025Бывший СССР

Подорвавшиеся российские военные записали видео в ожидании помощи

Подорвавшиеся военные ВС РФ записали видео в ожидании помощи
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Два снайпера Вооруженных сил (ВС) России с позывными Есаул и Велес подорвались на мине под Херсоном и записали видео в ожидании помощи. Об этом пишет RT.

Есаул наступил на мину и потерял ногу, Велес начал перетягивать ему рану, но мина сработала повторно и он тоже потерял ногу. Они записали видео, в котором попрощались с родными. Военные семь часов ожидали эвакуации, которая не могла прибыть к ним из-за летающих в небе дронов. Вечером Велеса удалось эвакуировать, но Есаула спасти не удалось.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о положении ВС России в Херсонской области. По его словам, на фоне всеобщего наступления они пытаются перейти Днепр и начать освобождение Херсона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что российские войска в течение недели, поражая плавсредства противника, срывали попытки ротации соединений ВСУ под Херсоном.

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