Россиянину удалили «дьявольский рог» на голове

Мужчине из Набережных Челнов провели операцию по удалению 11-сантиметрового рога

Жителю Набережных Челнов удалили гигантский «дьявольский рог». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

30-летний россиянин впервые заметил странный нарост на затылке еще в 2022 году. Сначала новообразование его не очень беспокоило, поэтому он не обращался к врачам. Однако за три года рог вырос на 11 сантиметров и стал мешать мужчине спать. Кроме того, он стал вызывать боль и дискомфорт.

Лишь после этого мужчина понял, что без помощи медиков ему не обойтись. Он обратился в больницу, где ему поставили диагноз. Образование оказалось кератомой, доброкачественной опухолью. Провести операцию по ее удалению взялся сосудистый хирург горбольницы № 5 Набережных Челнов Рузиль Хурматуллин. По его словам, за 25 лет практики такое он увидел впервые.

По словам Хурматуллина, обычно кератомы, которые в народе называют дьявольскими рогами, вырастают небольшими и не представляют особой опасности, но в этом случае новообразование выросло до 11 сантиметров и при травмировании могло переродиться в злокачественное. Мужчине полностью удалили кератому.

Ранее сообщалось о долгожительнице из Китая, у которой на лбу вырос рог. Благодаря ему 107-летняя женщина по имени Чэнь прославилась в соцсети Douyin (доступный в Китае аналог TikTok). Длина нароста составляет примерно 10 сантиметров.