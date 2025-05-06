Шольц высказался о провале Мерца на выборах

Шольц заявил, что не рассчитывал на поражение Мерца в ходе первого тура выборов

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не рассчитывал на поражение кандидата на должность главы немецкого правительства, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Слова политика передает журнал Stern.

«Нет! Это абсурд!» — ответил Шольц на вопрос о том, ожидал ли он такого исхода голосования в бундестаге.

Как утверждают авторы материала, после оглашения итогов первого тура исполняющий обязанности канцлера выглядел «взволнованным». По его словам, сложившаяся ситуация «не доставляет никакой радости», однако указал на то, что «все еще можно исправить».

Ранее стало известно, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Кроме того, он отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая.

В первом туре лидеру ХДС не удалось заручиться необходимым большинством голосов: за него проголосовали 310 депутатов, против — 307, трое воздержались. Для избрания на должность канцлера ему не хватило по меньшей мере шести голосов до требуемого большинства в 316.