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13:50, 6 мая 2025Экономика

В России предупредили о рисках сбоев на канатных дорогах

Российский производитель канатных дорог предупредил о сбоях из-за проблем с ПО
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Отсутствие отечественного программного обеспечения и обновлений иностранного софта создает риски для работы канатных дорог в России. Об этом в комментарии РБК предупредил Дмитрий Сидорович, гендиректор компании «Руслет», одного из крупнейших производителей скоростных канатно-транспортных систем страны.

Он пояснил, что зарубежное программное обеспечение (ПО) используется на 90 процентах современных канатных дорог на горнолыжных курортах России.

При этом его разработчики стали уходить с российского рынка в 2022 году, то есть три года назад. По словам Сидоровича, после первых санкций партнеры отказались продолжать работу без переходного периода. С того момента автоматизированные системы управления подъемниками не обновлялись, хотя по графику такие работы должны проводиться как минимум раз в три года.

«В ближайшей перспективе это оборудование начнет выходить из строя», — отметил глава «Руслета», уточнив, что аналогичная ситуация наблюдается и с запчастями. Детали на оборудование канатных дорог нередко устанавливаются контрафактные, производители за них не отвечают и обслуживание систем не проводят.

Первые сбои уже фиксируются. Сидорович рассказал о случае, когда люди провели 40 минут в креслах на канатной дороге, потому что аварийный привод невозможно было запустить из-за ошибки в европейском софте.

Зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина рассказала, что к 1 сентября этого года указ президента обязывает перевести канатные дороги на автоматизированных системах управления на отечественный софт. «Руслет» является единственным на данный момент разработчиком такого ПО.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российский государственный сектор потратил на закупки отечественного ПО на 36 процентов меньше средств, чем годом ранее.

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