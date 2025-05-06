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12:18, 6 мая 2025Россия

Стало известно о возможном попадании части ракеты в жилой дом в Подмосковье

MSK1.RU: Дом в Подольске оцепили из-за предмета, похожего на часть ракеты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / File Photo / Reuters

Жилой дом в Подольске оцепили из-за предмета, похожего на часть ракеты. О возможном попадании обломка в дом в Подмосковье стало известно из публикации издания MSK1.RU в Telegram.

Судя по опубликованному порталом видео, подозрительный и потенциально опасный предмет торчит прямо из балкона квартиры на одном из нижних этажей дома. Сообщается, что внешне он напоминает разгонный блок ракеты.

По данным MSK1.RU, на месте работают саперы. Экстренные службы не комментировали сообщение издания.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 6 мая, в столичном регионе средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников.

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