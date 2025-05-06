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14:22, 6 мая 2025Экономика

В Кремле оценили перепады цен на нефть

Песков: Цены на нефть не влияют на отношение РФ к ее национальным интересам
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цены на нефть не могут влиять на отношение России к ее национальным интересам. Так прокомментировал новости о перепадах стоимости энергоресурсов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводитТАСС.

Оценивая недавнее заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что дешевеющая нефть подталкивает РФ к урегулированию конфликта на Украине, представитель Кремля заявил, что национальные интересы страны превыше этих факторов.

«Международные цены на нефть — очень важный фактор и для бюджетообразования в нашей стране, и в целом для российской экономики. Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае <...>национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — подчеркнул Песков.

В понедельник, 5 мая, июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля. Стоимость сорта WTI падала до 55,4 доллара за баррель. До краткосрочного падения месячной давности на таком уровне нефтяные котировки находились четыре года назад, в марте 2021 года. Падение обусловлено вторым по счету жестким решением ОПЕК+ увеличить добычу сырья.

Ранее Трамп грозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам президента США, тарифы на российскую нефть могут составить от 25 до 50 процентов.

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