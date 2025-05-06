В МИД ответили на сообщения о причастности России к беспорядкам в Армении

Захарова: Сообщения о причастности РФ к беспорядкам в Армении бездоказательны

Сообщения о причастности России к беспорядкам в Армении ложны и бездоказательны. Информацию о вмешательстве Москвы в избирательные процессы в других странах в ходе еженедельного брифинга прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на сайте ведомства.

«Единственное, что этот случай может доказывать, — так это то, что (...) "брюссельские методички" начинают применяться и на территории Армении», — заявила дипломат.

Она добавила, что все более ранние заявления о якобы вмешательстве России в политические процессы суверенных стран оказались ложью.

Ранее Захарова сообщила, что перемирие по случаю победы в Великой Отечественной войне начнет действовать, несмотря на позицию Киева. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от прекращения огня, надругался над памятью своего деда-ветерана.