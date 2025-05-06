В посольстве РФ заявили, что в Лондоне умалчивают о нацистской сущности Киева

Власти Великобритании умалчивают о неонацистской сущности официального Киева, пытаясь представить его в качестве «силы добра». Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном РИА Новости.

Несколькими днями ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что украинские войска вместе с британскими бойцами примут участие в лондонском параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.

«Пытаясь представить киевский режим в качестве "силы добра", в Лондоне стыдливо умалчивают об истинной неонацистской сущности своих "протеже"», — посетовали в посольстве.

В Лондоне также закрывают глаза, что на современной Украине в ранг героев официально возведены сражавшиеся на стороне гитлеровцев коллаборационисты. Подтверждением этому также стало участие военнослужащих ВСУ в торжественных мероприятиях в центре британской столицы, добавили в посольстве.

Ранее в Госдуме назвали фарсом парад в Лондоне с участием украинских военных. В ГД заявили, что Запад долгие годы взращивал зерна нацизма на Украине, чтобы потом использовать украинский народ против России.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц рассказал, что бойцы ВСУ, участвовавшие в параде в Лондоне, маршировали по конскому навозу.