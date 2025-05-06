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11:52, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на ночную атаку БПЛА

Депутат Колесник: Ночная атака БПЛА носит демонстративный характер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России в ночь на 6 мая с использованием беспилотных летательных аппаратов носит демонстративный характер и нужна для того, чтобы испортить празднование 80-летия Победы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру». Он убежден, что Россия обязательно ответит на это нападение.

«Вот эти атаки с военной точки зрения не очень успешны, и ПВО отрабатывает, и все остальное. Хотя понятно, любое нападение с применением боевых средств наносит определенный урон, где-то меньше, где-то больше, но мы вынуждены там ракеты тратить и другие средства ПВО», — сказал Колесник.

По его мнению, ВСУ хочет испортить России праздник 9 Мая, и атака носит демонстративный характер.

«Пока я в этом вижу, что больше политические цели они преследуют. С точки зрения военной — нецелесообразно. Ну держат они наши войска в таком напряжении, так наши войска всегда должны находиться в напряженной ситуации, готовые всегда отразить любую атаку, любое нападение, купировать любую провокацию — это нормально для Вооруженных сил», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что если подобная атака произойдет в День Победы, то она будет обязательно отражена.

«Я не думаю, что они по Красной площади, где-то вот с боку попытаются, в любом случае праздник они нам постараются испортить, но не получится ничего», — считает Колесник.

Он призвал Украину задуматься о последствиях, которые наступят неминуемо за такие атаки.

Мы сейчас копим все, что накопилось за это время, ну а потом все это отразится на враге. Выместим уже все, что накопилось за эти дни, это уж будьте уверены

Андрей Колесникдепутат

В ночь на вторник, 6 мая, ВСУ, по данным Минобороны России, выпустили по 11 регионам страны свыше сотни беспилотных летательных аппаратов.

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