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08:17, 6 мая 2025Бывший СССР

В России предрекли исчезновение украинского вопроса из повестки ООН

Полянский: Украинский вопрос в какой-то момент исчезнет из повестки ООН
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский вопрос в какой-то момент исчезнет из повестки ООН, однако неизвестно, когда именно это произойдет. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«В какой-то момент — да, но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

До этого усталость от украинского конфликта во всем мире признал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Дипломат подчеркнул, что из-за этого Киев рискует потерять внимание организации.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность из-за введенных на Украине ограничений против Украинской православной Церкви (УПЦ). В частности, отмечалось, что введенные на Украине законодательные поправки ограничивают деятельность религиозных организаций.

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