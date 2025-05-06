В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Калуги и Самары сняли ограничения на полеты

В нескольких российских аэропортах сняли ограничения на полеты, введенные в ночь на 6 мая в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запреты на вылеты и прилеты отменили в авиагаванях Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда, Москвы и Саратова.

Ночью 6 мая план «Ковер» вводился в 13 аэропортах России. В частности, меры действовали в московских авиагаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в аэропортах Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска.