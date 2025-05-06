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21:17, 6 мая 2025Экономика

В российском городе мужчина обнаружил в квартире змею

Житель Уфы обнаружил в квартире змею
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Житель Уфы, вернувшийся с рыбалки, обнаружил в своей квартире змею. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

О случившемся в микрорайоне Сипайлово стало известно во вторник, 6 мая. Россиянин, который накануне был на рыбалке, положил рюкзак с вещами на траву. Разобрать его он решил лишь наутро после возвращения — и нашел там незваную гостью. Мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и попросил помочь с отловом пресмыкающегося. Пока он общался с оператором, рептилия выползла из рюкзака и ползала по квартире. Вскоре на место прибыли спасатели, которые поймали змею, вывезли в лес и отпустили.

Ранее родители учеников уфимской школы № 53 микрорайона Максимовка пожаловались на нашествие змей в учебном заведении. По их словам, пресмыкающиеся ползают прямо по коридорам, причем в здании наблюдают их на протяжении нескольких лет.

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