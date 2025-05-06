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07:30, 6 мая 2025Наука и техника

В Турции ускорят работы по созданию истребителя Kaan

Компания TUSAS поставит ВВС Турции первый истребитель Kaan в 2028 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Task & Purpose / YouTube

Турецкая компания TUSAS ускорит работы по созданию истребителя пятого поколения Kaan, чтобы поставить первый самолет военно-воздушным силам (ВВС) страны в 2028 году. Об этом пишет Defense News.

Гендиректор TUSAS Мустафа Демироглу сообщил, что сейчас ведется сборка второго и третьего прототипов самолета. Всего для испытаний планируют собрать четыре самолета.

«Строительство второго прототипа будет завершено в начале следующего года, и он приступит к летным испытаниям. Сейчас мы запустили форсажную камеру на первом самолете. Мы ожидаем его третьего полета — возможно, в августе или до октября», — сказал он. По словам Демироглу, поставки самолетов могут начать в конце 2028 года.

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Прототипы Kaan и первая партия самолетов получат американские двигатели General Electric F110. Производитель планирует заменить его турецким силовым агрегатом к 2032 году. Новый самолет заменит устаревающие F-4E Phantom и F-16 Fighting Falcon турецких ВВС.

В феврале 2024 года стало известно, что истребитель Kaan совершил первый полет. Летные испытания, которые изначально планировали провести в 2023 году, неоднократно переносили.

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